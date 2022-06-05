قالت له أنت مش رجل.. السجن 10 سنوات لزوج قتل زوجته بالرصاص في الغربية

أصدر رئيس محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم حكما قضائيا بمعاقبة الزوج المتهم بقتل زوجته بالسجن المشدد 10 سنوات بعزبة طوخ التابعة لقرية الروضة بدائرة مركز السنطة ، حيث رأت المحكمة إسقاط سبق الإصرار والترصد عن المتهم، مراعاه الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.



كما صدر القرار في القضية رقم 2388 جنايات مركز السنطة برئاسة المستشار سامي بريك رئيس المحكمة وعضويه المستشارين حسام ابوزهرة ومدحت سالم وإسماعيل الفران وأمانة سر المحمدى الباجورى.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي إخطار من مأمور مركز السنطة يفيد بورود بلاغ بمقتل ربة منزل إثر إصابتها بعزبة طوخ التابعة لقرية الروضة بدائرة المركز بمحافظة الغربية.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين مصرع ربة منزل في العقد الرابع من العمر مقيمة بقرية الروضة بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية وتبين أن وراء الواقعة زوجها بعد أن قام بالدخول عليها أثناء نومها وإطلاق الرصاص عليها ولقت مصرعها في الحال إثر نشوب خلاف بينهما بسبب رفضه إقامة علاقة جنسية معها لشعوره بالتعب حيث بدر منها بعض الكلمات منها "انت مش رجل".



وكشف التحريات الأمنية بمعرفة ضباط البحث الجنائى بمركز السنطة، أن المتهم أقدم على ارتكاب الواقعة وإزهاق روح المجني عليها ونفاذ لأفكاره الشيطانية وانتظر حتي انغماس المجني عليها في النوم وظل جالسا بجوارها، وقام بإحضار السلاح الناري والطلقات واللذان كان يحتفظ بهما داخل غرفة نومه بداخل ضلفة الدولاب الخاصة به، وقام بحشو السلاح الناري الخاص به، وجلس إلى جوارها بالسرير، وقام بلف يده اليمني إلى رأسها، ووجه السلاح الذي كان بيده اليسري صوب رأسها من الناحية اليمني، وأطلق منه الطلقة التي سبق وضعها داخل السلاح الناري، فحدثت إصابتها التي أدت إلى وفاتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .