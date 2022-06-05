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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم تنعي المنتج محسن علم الدين

صدى البلد

نعت الفنانة دنيا سمير غانم المنتج محسن علم الدين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وكتبت دنيا سمير غانم:"البقاء لله المنتج الأستاذ محسن علم الدين ، خالص التعازي للأسرة الكريمة".

 

وكتبت الصفحة الرسمية لـ نقابة المهن السينمائية، عبر فيسبوك: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ".."صدق الله العظيم"، ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابةالمهن السينمائية المنتج الكبير الزميل محسن علم الدين، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان ، الجنازة : اليوم الأحد الموافق ٥ / ٦ / ٢٠٢٢ بمسجد مصطفى محمود بعد صلاه الظهر».

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