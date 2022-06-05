ضبط أسمدة ومخصبات زراعية مدعومة ومحظور تداولها خارج الجمعيات بكفر صقر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية وتحرير محاضر حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين كفرصقر بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التجارية برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للاشتراطات والمعايير التموينية وتم تحرير محضر برقم ٧٠٧٤ جنح كفرصقر وتم التحفظ على ١٢٠ عبوه مخصب زراعي سعة العبوه واحد لتر و ٣٦ كيس مخصب زراعي جاف.

كما تم تحرير محضر برقم ٧٠٨٥ جنح كفرصقر أسمدة زراعية خاصة بوزارة الزراعة محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية سماد يوريا ٤٦ % وتم التحفظ على عدد ٥٠ شيكارة وزن الشيكاره ٥٠ كيلو جرام سماد خاص بالجمعيات الزراعية الحكومية محملة على سيارة نصف نقل وتم تسليم السيارة إلى مركز الشرطة و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.