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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن: على بوتين إنهاء حصار موانئ أوكرانيا

واشنطن: على بوتين
واشنطن: على بوتين إنهاء حصار موانئ أوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الأحد، إنه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهاء الحصار المفروض على موانئ أوكرانيا من أجل "تسهيل" تجارة منتجاتها الغذائية.

وأضاف برايس عبر حسابه على موقع تويتر أنه لم يتم فرض عقوبات على الأغذية أو الأسمدة أو الأدوية الواردة من روسيا.

وأشار متحدث الخارجية الأمريكية إلى أن هذه "دعاية" روسية تهدف إلى إبعاد المسؤولية عن بوتين.

وفي وقت سابق، قال بوتين إن روسيا لا تقف في طريق صادرات الحبوب الأوكرانية، واصفا مثل هذه الاتهامات بـ"الخداع".

وأكد بوتين في مقابلة تلفزيونية "هذه خدعة، وسأشرح لماذا، ينتج العالم حوالي 800 مليون طن من القمح سنويا، قيل لنا أن أوكرانيا مستعدة لتصدير 20 مليون طن، إنها 2.5% فقط".

وتابع الرئيس الروسي "نحن لا نمنع تصدير الحبوب الأوكرانية، ويمكن تصديرها عبر الموانئ التي تخضع لسيطرة أوكرانيا".

وذكر بوتين "لم نقم بوضع ألغام في الطرق المؤدية إلى الموانئ، بل أوكرانيا فعلت، لقد قلت مرات عديدة.. اسمحوا لهم بإزالة الألغام ودعوا السفن المحملة بالحبوب تخرج، ونحن نضمن مرورهم دون أي مشاكل".

كما اقترح بوتين أيضا أن يتم تصدير الحبوب الأوكرانية عبر بيلاروسيا ورومانيا والمجر وبولندا، لكن أي حركة مرور عبر بيلاروسيا ستشمل رفع الغرب للعقوبات المفروضة على حكومته، وهي أقرب حليف لروسيا.

وأشار إلى أن "هناك إمكانية أخرى لتصدير الحبوب تتم عبر موانئ بحر آزوف بيرديانسك وماريوبول الخاضعة لسيطرتنا، ونحن على استعداد لضمان التصدير السلس، بما في ذلك الحبوب الأوكرانية، عبر جميع هذه الموانئ".

والأسبوع الماضي، ولأول مرة منذ الحرب الروسية في أوكرانيا، غادرت سفينة تجارية ماريوبول متوجهة إلى ميناء روستوف أون دون الروسي.

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