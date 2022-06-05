الناتو يعلن بدء مناوراته العسكرية في بحر البلطيق

أعلن حلف الناتو بدء مناوراته العسكرية في بحر البلطيق بمشاركة فنلندا والسويد، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية اليوم.

وفى وقت سابق، أكد قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية، سيرجي كاراكيف، في تصريحات، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، أن 95% من قواته في حالة جاهزية قتالية.

وأشار كاراكيف إلى مواصلة إعادة تجهيز القوات الصاروخية الاستراتيجية بصواريخ "أفنجارد" الفرط صوتية، إلى جانب خطط لوضع الفوج الأول من صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات في مهمة قتالية حتى نهاية العام بعد انتهاء برنامج التجارب.

وأعلن في وقت سابق أن منظومة سارمات ليس لها مثيل في العالم، فيما تم الإطلاق الأول لهذه الصواريخ في الـ20 من أبريل الماضي ضمن برنامج التجارب الرسمية.