عادل العدوي: تواجد الرئيس بالمؤتمر نقلة عملاقة في العلاقات المصرية الأفريقية.. فيديو

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس المنتدي الطبي الافريقي الأول إن تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمؤتمر أمس هو نقلة عملاقة في العلاقات المصرية الأفريقية.

وأضاف "العدوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعمه لقطاع الصحة في مصر وفي افريقيا، مشيرا إلى أن الأعداد التي سجلت لحضور المؤتمر فاقت كافة التوقعات التي وضعناها من قبل.

وتابع وزير الصحة الأسبق ورئيس المنتدي الطبي الافريقي الأول أن المعرض الطبي هو معرض ضخم وكبير جدا وهائل بسبب أن هناك أكثر من ٣٥٠ شركة تشارك في هذا المعرض في مختلف التخصصات.