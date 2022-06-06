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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق حملة مجانية بسيناء لتقديم خدمات تنظيم الأسرة

إطلاق حملة حقك تنظيم
إطلاق حملة حقك تنظيم بسيناء

أعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، عن إطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك خلال الفترة من ٥ حتى ٩ يونيو الجاري، تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم الخدمات الطبية والمعلومات الإرشادية بالمجان عن كيفية تنظيم الأسرة بنطاق قرى ومراكز المحافظة، بحضور  نوال سالم مقرر المجلس القومي للسكان  وإحسان الغالي مقرر المجلس القومي للمرأة،  و عبد الفتاح الإمام مدير مركز إعلام العريش.

 

حق مكفول 

وأوضحت الدكتورة إيناس كمال مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين.

وقالت إن الحملة تهدف إلى نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان بجميع مراكز وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية.

وأوضح الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام بمديرية الصحة ، أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.

وأشار إلى أن أحد طرق تنظيم عملية الإنجاب هي المباعدة بين الولادات  لتحقيق منافع صحية للسيدات و المواليد و الرضع و الأطفال، و على السيدة ان تنتظر ٢٤ شهراََ على الأقل قبل أن تحاول الحمل مرة أخرى بهدف الحد من العواقب السلبية على صحة الأمهات و حديثي الولادة والأطفال الرضع.

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حملة تنظيم الاسر خدمات مجانا

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