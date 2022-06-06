حملة تفتيش على المحلات والكافتيريات بمدينة نخل بشمال سيناء

نفذت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية الصحة محافظة شمال سيناء، حملة تفتيش على المحلات والكافتيريات بمدينة نخل، للمرور على المنشآت الغذائية للوقوف على مدى استيفائها للاشتراطات الصحية.



حيث تم المرور على ٨ منشآت غذائية بمدينة نخل، للاطمئنان على سلامة الأغذية المعروضة بتلك المنشآت وتم سحب ٤ عينات أغذية مختلفة لإرسالها للمعامل للفحص.

غير صالحة للاستهلاك

وتم إعدام بعض الأغذية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.



وضمت اللجنة كلا من : طه إبراهيم عبد الله مفتش أغذية بإدارة نخل الصحية، وعلى محمد إسماعيل مفتش أغذية وحدة نخل الصحية، و محمود أحمد عبد الله مفتش تموين بإدارة تموين نخل.

