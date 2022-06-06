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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علماء يستخدمون الفئران في العثور على الناجين من الزلازل .. فيديو

فأر تجارب
فأر تجارب

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " تقريرا عن علماء يستخدمون الفئران في العثور على الناجين من الزلازل .

ولفت التقرير إلى أن العلماء لم يكتفوا باستخدام الفئران في التجارب السريرية فقط ، بل توسعت استخدمتهم للبحث عن المتفجرات في بريطانيا ، والناجين من الزلال .

وأشار التقرير إلى أن تجربة استخدام الفئران في البحث عن الناجين من الزلازل كانت تجربة مدهشة ، وعمل عليها عدد من العلماء ، وقاموا بتدريب عدد من الفئران للبحث عن الناجين من الزلازل .

وأوضح التقرير أن التجربة تعتمد على أن يرتدي الفأر شنطة مزودة بميكرفون لتحديد مكانه . 

الزلازل الفئران التجارب السريرية توك شو

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