عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بوصفة سهلة وسريعة.. طريقة عمل مربى الخوخ

صدى البلد

قد تلجأ ربات المنزل إلى عمل المربي خلال موسم الفاكهة، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل مربى الخوخ.

المقادير:

2 كيلو خوخ

3 كوب سكر

1 معلقة كبيرة عصير ليمون

ماء مغلي

ماء بارد

مكعبات ثلج

خطوات التحضير:

نغسل الخوخ جيداً، ثم نضعه في وعاء كبير به ماء مغلي لمدة دقيقتين.

نضع الماء البارد في وعاء، ونضع معه مكعبات الثلج.

نرفع الخوخ من الماء المغلي ونضع في الماء المثلج لمدة دقيقتين.

نقشر الخوخ، وننزع البذر منه، ونقطعه أرباع.

نضع الخوخ في وعاء على نار متوسطة، ونضيف إليه السكر وعصير الليمون ونصف كوب ماء.

نقلبه حتى يذوب السكر، ثم نتركه على نار هادئة، مع التقليب من وقت لآخر، حتى يثقل.

نرفعه من على النار، ونتركه حتى يبرد.

نضع المربى في برطمان جاف ونظيف.

نقدم مربى المشمش مع التوست أو الفينو.

سر نجاح الوصفة:

أن تكون على نار هادئة حتى تنتضج بشكل كامل ودون أن تحترق.

اضافة عصير الليمون ليكون بمثابة مادة حافظة طبيعية.

طريقة عمل مربى الخوخ الخوخ مربى الخوخ خوخ طريقة عمل مربى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

بلاغ من الاتحاد المصري لليد للنائب العام ضد مرتضى منصور بعد إهانة حسن مصطفى

شاب يقتل والده و 4 من أشقائه فى قرية أبومناع بقنا

21 بـ 1007 جنيهات.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

بعد أنباء انفصالها عن العوضي.. ياسمين عبدالعزيز تتصدر التريند

ترشيحاتنا

التشكيك في الصحة العقلية.. أوكرانيا والمجر تتبادلان الإهانات بسبب خلاف دبلوماسي كبير

1.2 مليار جنيه.. عقوبات رادعة لعصابة غسل الأموال بعد القبض عليها

حبس المتهمين فى وفاة طفل حضانة الإسكندرية 4 أيام

مرتضى منصور: لم يتم احتجازي في قضية سب محمود الخطيب.. تفاصيل

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

ضخ 300 مليون جنيه استثمارات فرنسية في السوق المصرية خلال 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالنشيد الوطني اللبناني.. تانيا قسيس تشدو في مهرجان الزمن الجميل ببيروت

الأمير هاري وزوجته يغادران بريطانيا قبل انتهاء اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

قتل والده وإخوته الـ 4 بدم بارد.. تفاصيل مذبحة الميراث في قنا

سبايدر مان يتفوق.. تعرف على جوائز MTV Awards لعام 2022

فيديو

كل طلباتك مجابة.. محمد صلاح يلبي نداء مشجع مصري لعلاجه "فيديوجراف"

سد النهضة .. عباس شراقي يفجر مفاجأة بشأن الملء الثالث | فيديوجراف

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين تلغي متابعة العوضي على إنستجرام "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

اﻟﻤﺰﻳﺪ