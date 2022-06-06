بوصفة سهلة وسريعة.. طريقة عمل مربى الخوخ

قد تلجأ ربات المنزل إلى عمل المربي خلال موسم الفاكهة، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل مربى الخوخ.

المقادير:

2 كيلو خوخ

3 كوب سكر

1 معلقة كبيرة عصير ليمون

ماء مغلي

ماء بارد

مكعبات ثلج

خطوات التحضير:

نغسل الخوخ جيداً، ثم نضعه في وعاء كبير به ماء مغلي لمدة دقيقتين.

نضع الماء البارد في وعاء، ونضع معه مكعبات الثلج.

نرفع الخوخ من الماء المغلي ونضع في الماء المثلج لمدة دقيقتين.

نقشر الخوخ، وننزع البذر منه، ونقطعه أرباع.

نضع الخوخ في وعاء على نار متوسطة، ونضيف إليه السكر وعصير الليمون ونصف كوب ماء.

نقلبه حتى يذوب السكر، ثم نتركه على نار هادئة، مع التقليب من وقت لآخر، حتى يثقل.

نرفعه من على النار، ونتركه حتى يبرد.

نضع المربى في برطمان جاف ونظيف.

نقدم مربى المشمش مع التوست أو الفينو.

سر نجاح الوصفة:

أن تكون على نار هادئة حتى تنتضج بشكل كامل ودون أن تحترق.

اضافة عصير الليمون ليكون بمثابة مادة حافظة طبيعية.