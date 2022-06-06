عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع مياه الشرب عن القناطر الخيرية اليوم 3 ساعات

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية وذلك لمدة 3 ساعات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
من ناحية اخرى تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب والذي يتم تنفيذه ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة ٢٠٢١/٢٠٢٢ وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات ودفع الأعمال للانتهاء من المشروع قريبا لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة. 
وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء الجزيرة الوسطى والتي يبلغ طولها ٢٧٠ متر وعرضها ٢١ متر، وإنشاء مقاعد و أماكن انتظار للمواطنين إذ تم الإنتهاء من تركيب البرجولات الخشبية وجاري تركيب المقاعد والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة الديكورية، بالإضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول ٥٠ مترا وعرض ١٦مترا مدعمة بأعمدة الإنارة وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة و تغطيتها ببلاط الانترلوك،  حيث يتم الآن تنسيق الموقع العام للميدان من خلال زراعة الأشجار والنخيل ونباتات الزينة التي ستضفي على المكان لمسة جمالية كبيرة ليكون متنفسا جديدا لأهالي مدينة قليوب. 


وتأتي أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب في إطار إهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع للقضاء على العشوائية والارتقاء بكافة مدن وأحياء المحافظة .

القليوبية الخطة الاستثمارية شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظ القليوبية القناطر الخيرية الحركة المرورية مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع مياه الشرب أصحاب المخابز شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

شاب يقتل والده و 4 من أشقائه فى قرية أبومناع بقنا

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

مشروع غريب.. سيدة تبيع زجاجات من عرقها وتحقق أرباحا مهولة

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

موضوعات متعلقة

رى القليوبية : الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 253 كيلو مترا من الترع

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب

تجارية القليوبية: مد فترة إقامة معارض السلع الغذائية حتى عيد الأضحى

ترشيحاتنا

تاريخ جديد للاسكواش .. محمد الشوربجي يمثّل إنجلترا رسميًا

بمشاركة 42 دولة .. دار الإفتاء المصرية تحارب التطرف وتجفف منابع الإرهاب

نادر نور الدين: رفعنا إنتاجنا من تحلية مياه البحر عشرة أضعاف

إصابة إسماعيل يوسف نجم الزمالك السابق في حادث تصادم بأكتوبر

مجلس الأمن الروسي يحذر من افتعال حريق ثورة عالمية في الاقتصاد

حرّر محمد صلاح .. ميدو لـ إيهاب جلال: اشتغل زي كلوب |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شائعة حقنها بمخدر.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض فتاة للاختطاف في فيصل

كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.. لماذا خاف يوسف شاهين من نظرات محمود المليجي؟

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

فيديو

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين تلغي متابعة العوضي على إنستجرام|فيديوجراف

الحمى النزفية تهدد العراق .. ما القصة | فيديو جراف

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ