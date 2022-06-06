انقطاع مياه الشرب عن القناطر الخيرية اليوم 3 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية وذلك لمدة 3 ساعات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

من ناحية اخرى تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب والذي يتم تنفيذه ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة ٢٠٢١/٢٠٢٢ وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات ودفع الأعمال للانتهاء من المشروع قريبا لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء الجزيرة الوسطى والتي يبلغ طولها ٢٧٠ متر وعرضها ٢١ متر، وإنشاء مقاعد و أماكن انتظار للمواطنين إذ تم الإنتهاء من تركيب البرجولات الخشبية وجاري تركيب المقاعد والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة الديكورية، بالإضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول ٥٠ مترا وعرض ١٦مترا مدعمة بأعمدة الإنارة وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة و تغطيتها ببلاط الانترلوك، حيث يتم الآن تنسيق الموقع العام للميدان من خلال زراعة الأشجار والنخيل ونباتات الزينة التي ستضفي على المكان لمسة جمالية كبيرة ليكون متنفسا جديدا لأهالي مدينة قليوب.



وتأتي أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب في إطار إهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع للقضاء على العشوائية والارتقاء بكافة مدن وأحياء المحافظة .