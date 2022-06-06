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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آراء طلاب الثانوية الأزهرية القسم العلمي في امتحان الديناميكا .. فيديو

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يتفقد الامتحانات

رصد موقع صدى البلد، آراء طلاب الثانوية الأزهرية  في امتحان مادة الديناميكا اليوم الاثنين، في منطقة شبرا والسادس من أكتوبر، ضمن امتحانات نهاية العام الجاري 2021-2022.

وأشاد عدد من الطلاب بأسئلة امتحان الديناميكا وأنه كان في مستوى الطالب المتوسط ، وعبر آخرون، إن الامتحان كان يحتاج إلى الطالب المجتهد في المذاكرة وكان اكثر تركيزا ، كما اشتكى البعض من وقت الإجابة مؤكدين انه كان يحتاج  لوقت أطول أو ساعة إضافية . 

رئيس جامعة الأزهر يتفقد الامتحانات 

من جانبه، تفقد الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الاثنين، لجنة معهد البنين النموذجي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، لمتابعة لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي في يومها الثاني وبودي الطلاب امتحان مادة الديناميكا.

يأتي ذلك في إطار متابعة رئيس جامعة الأزهر، الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،  بالقاهرة والأقاليم وتأكيدا على التعاون التام بين كافة قطاعات الأزهر الشريف المختلفة  ( الجامعة - قطاع المعاهد الأزهرية - مجمع البحوث الإسلامية).

وشدد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، إضافة للالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، لمساعدتهم خلال فترة الامتحانات.

كان في استقبال  رئيس جامعة الأزهر خلال الجولة الشيخ محمد أبو العينين رئيس لجنة معهد البنين النموذجي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، ووكلاء اللجنة.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي بدأت السبت الماضي بأداء الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير وقد قام رئيس الجامعة بتفقد لجنة معهد القاهرة بالعباسية يوم السبت الماضي.

ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام حوالي (605) لجنة على مستوى الجمهورية، يؤدي الامتحانات فيها ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91393) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

الثانوية الازهرية امتحان الثانوية الأزهرية مادة الديناميكا رئيس جامعة الازهر

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