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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الغربية تدشن ندوات تثقيفية وتوعوية حول تنظيم الأسرة والزواج المبكر

صحة الغربية
صحة الغربية

نظمت إدارة الإعلام الصحي بمديرية الصحة بالغربية، ندوات تثقيفية وتوعوية،  حول التوعية الصحية للأسرة في مجال تنظيم الأسرة ووسائل تنظيم الأسرة، وأهميتها فى المباعدة والحماية من الحمل الخطر  والتنويه عن حملات طرق الأبواب لإعطاء اللقاح بقري ومراكز المحافظة.

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وقال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن ترتيب مصر في الدول الأعلى سكانا بالنسبة للعالم، وأهمية تنظيم الأسرة للأسرة والمجتمع، موضحا معنى تنظيم الأسرة ، لافتا على تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية حرصا على صحة المواطنين، وضرورة تحسين الخصائص السكانية والقضاء على الأمية والاهتمام بتعليم الفتيات ومنع التسرب من التعليم، وتجنب الزواج المبكر للفتاة وكذلك الحمل قبل سن ١٨ لإضراره بصحة الأم.

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وأشار إلى  تفعيل حمله طرق الأبواب للتوعية، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي والتي من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية.

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محافظ الغربية الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مراكز المحافظة مديرية الصحة وزارة الصحة

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