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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|13.7 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب في الأسهم المحلية منذ 2022

صدى البلد

ارتفع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية بـ سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى أكثر من 13.7 مليار درهم منذ بداية العام الجاري 2022، في ظل جاذبيتها الاستثمارية والأداء القوي للشركات المُدرجة، بدعم رئيسي من قوة ومتانة الأسس الاقتصادية للدولة.

وأظهر رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استنادا إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، أن المستثمرين الأجانب غير العرب حققواً مشتريات في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 51.1 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 37.7 مليار درهم في الفترة نفسها بصافي استثمار 13.7 مليار درهم كمحصلة شراء.

 

وبحسب الرصد، وصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 36.9 مليار درهم منذ بداية العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 25.1 مليار درهم بصافي استثمار 11.8 مليار درهم كمحصلة شراء.

وبلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 14.2 مليار درهم منذ بداية العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 12.3 مليار درهم بصافي استثمار جاوز 1.88 مليار درهم كمحصلة شراء.

ومن المتوقع أن تواصل أسواق الأسهم المحلية استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة إلى جانب سلسلة من عمليات الطرح العام الأولي والإدراجات الكبرى والتي شملت "بروج" وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" و"موانئ أبوظبي" و"فيرتيغلوب" و"أدنوك للحفر" و"ألفا ظبي" ومجموعة "ملتيبلاي".

اقتصاد الامارات استثمارات الأجانب مشتريات المستثمرين سوق أبوظبي للأوراق

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