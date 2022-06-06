لإدانته بتهريب آثار.. الحكم على بريطاني في العراق بالسجن 15 عاما..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، حكم من محكمة في بغداد على بريطاني أدين بمحاولة تهريب قطع أثرية من العراق بالسجن 15 عاما، فيما برأت ألمانيًا عمره 60 عاما كان يحاكم في القضية ذاتها.

ولفت القاضي لدى تلاوة الحكم إلى أن العقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة التي أدين بها جيمس فيتون (66 عاما) هي "الإعدام شنقا" لكنه قرر تخفيضها إلى “السجن 15 عاما بسبب سن المتهم” .

وأعلن محامي فيتون ثائر مسعود لفرانس برس "سنقوم بتمييز الحكم خلال يومين، ويمكن لمحكمة التمييز أن تقرر الإلغاء أو التخفيف أو الإبقاء عليه" معتبرا أنه "مشدد جدا".

في المقابل، قرر القضاء "إلغاء التهمة" بحق الألماني فولكار وولدمان "لعدم وجود أدلة كافية" لإدانته وبالتالي أمرت المحكمة بـ"إخلاء سبيله حالا".

ومثل الرجلان أمام محكمة الكرخ في بغداد وهما يرتديان زيّ السجناء الاصفر في العراق، بحسب ما أفادت صحفية وكالة فرانس برس التي حضرت الجلسة.

وأوقف فيتون ووولدمان في مطار بغداد الدولي وكان فيتون يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، فيما كان بحوزة وولدمان قطعتان قال إن رفيقه في الرحلة سلمه إياهما. ووصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة ولم يكونا يعرفان بعضهما قبل ذلك.