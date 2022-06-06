عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لإدانته بتهريب آثار.. الحكم على بريطاني في العراق بالسجن 15 عاما..فيديو

بريطاني أدين بمحاولة
بريطاني أدين بمحاولة تهريب قطع أثرية من العراق

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، حكم من محكمة في بغداد على بريطاني أدين بمحاولة تهريب قطع أثرية من العراق بالسجن 15 عاما، فيما برأت ألمانيًا عمره 60 عاما كان يحاكم في القضية ذاتها.

ولفت القاضي لدى تلاوة الحكم إلى أن العقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة التي أدين بها جيمس فيتون (66 عاما) هي "الإعدام شنقا" لكنه قرر تخفيضها إلى “السجن 15 عاما بسبب سن المتهم” .

وأعلن محامي فيتون ثائر مسعود لفرانس برس "سنقوم بتمييز الحكم خلال يومين، ويمكن لمحكمة التمييز أن تقرر الإلغاء أو التخفيف أو الإبقاء عليه" معتبرا أنه "مشدد جدا".

في المقابل، قرر القضاء "إلغاء التهمة" بحق الألماني فولكار وولدمان "لعدم وجود أدلة كافية" لإدانته وبالتالي أمرت المحكمة بـ"إخلاء سبيله حالا".

ومثل الرجلان أمام محكمة الكرخ في بغداد وهما يرتديان زيّ السجناء الاصفر في العراق، بحسب ما أفادت صحفية وكالة فرانس برس التي حضرت الجلسة.

وأوقف فيتون ووولدمان في مطار بغداد الدولي وكان فيتون يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، فيما كان بحوزة وولدمان قطعتان قال إن رفيقه في الرحلة سلمه إياهما. ووصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة ولم يكونا يعرفان بعضهما قبل ذلك.

قطع أثرية المانيا اخلاء سبيل العراق بغداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

بلاغ من الاتحاد المصري لليد للنائب العام ضد مرتضى منصور بعد إهانة حسن مصطفى

شاب يقتل والده و 4 من أشقائه فى قرية أبومناع بقنا

21 بـ 1007 جنيهات.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

بعد أنباء انفصالها عن العوضي.. ياسمين عبدالعزيز تتصدر التريند

ترشيحاتنا

التشكيك في الصحة العقلية.. أوكرانيا والمجر تتبادلان الإهانات بسبب خلاف دبلوماسي كبير

1.2 مليار جنيه.. عقوبات رادعة لعصابة غسل الأموال بعد القبض عليها

حبس المتهمين فى وفاة طفل حضانة الإسكندرية 4 أيام

مرتضى منصور: لم يتم احتجازي في قضية سب محمود الخطيب.. تفاصيل

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

ضخ 300 مليون جنيه استثمارات فرنسية في السوق المصرية خلال 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالنشيد الوطني اللبناني.. تانيا قسيس تشدو في مهرجان الزمن الجميل ببيروت

الأمير هاري وزوجته يغادران بريطانيا قبل انتهاء اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

قتل والده وإخوته الـ 4 بدم بارد.. تفاصيل مذبحة الميراث في قنا

سبايدر مان يتفوق.. تعرف على جوائز MTV Awards لعام 2022

فيديو

كل طلباتك مجابة.. محمد صلاح يلبي نداء مشجع مصري لعلاجه "فيديوجراف"

سد النهضة .. عباس شراقي يفجر مفاجأة بشأن الملء الثالث | فيديوجراف

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين تلغي متابعة العوضي على إنستجرام "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

اﻟﻤﺰﻳﺪ