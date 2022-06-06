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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التشكيك في الصحة العقلية.. أوكرانيا والمجر تتبادلان الإهانات بسبب خلاف دبلوماسي كبير

أوكرانيا
أوكرانيا

اندلع خلاف دبلوماسي مرير بين كييف وبودابست، حيث تبادل كبار المسؤولين في البلدين الإهانات على الصحة العقلية لبعضهم البعض. 

وقد تم إطلاق ذلك من خلال تصريحات أدلى بها رئيس البرلمان المجري، لازلو كوفر، الذي انتقد موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تجاه الدول الأخرى.

وقال كوفر خلال مقابلة مع HirTV، إن “أسلوب زيلينسكي العدواني في المطالبة بالمساعدات الخارجية لدعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا قد ينبع من مشاكل عقلية شخصية”.

وأضاف: “يجب على المرء أن يهدد الأعداء، وليس أولئك الذين تريد تكوين صداقات معهم. هناك نوع من المشاكل العقلية الشخصية، ولا أعرف ما الذي يمكن فعله حيال ذلك”.

وأثارت هذه التصريحات انهيارًا دبلوماسيًا في كييف، حيث أطلق المسؤولون مجموعة من الإهانات على المجر ككل ولـ كوفر شخصيًا. 

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ورد نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أندريه سيبيجا ببعض الأقوال، متشككًا في صحة كوفر العقلية.

وكتب سيبيجا على فيسبوك، منتقدًا التصريحات غير المقبولة والشريرة من قبل السياسيين دون المستوى مثل رئيس الهيئة التشريعية المجري “غير المحترم”: “أنت تعرف الحمار من أذنيه والجاهل بثرثرة. العقل القصير له لسان طويل”.

وجاء رد مماثل من وزارة الخارجية الأوكرانية، التي طلبت من كوفر إظهار دليل فيما يتعلق بصحته العقلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليج نيكولينكو: “مزيد من التقييم لكلمات كوفر يعتمد بشكل مباشر على التقييم المسجل في الشهادة”.

كما اتهم المسؤول المجر بالاستمرار “بعناد” في تبييض جرائم روسيا، بينما أشار إلى أن البلاد وجدت نفسها إلى جانب “الشر في التاريخ أكثر من مرة”.

وانتقدت كييف المجر مرارًا بسبب افتقارها الواضح إلى الدعم في الصراع المستمر، فضلاً عن إحجامها عن قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا. 

وتعتمد المجر بشكل كبير على روسيا في النفط والغاز.

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا النفط والغاز الصحة العقلية زيلينسكي كييف بودابست روسيا

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