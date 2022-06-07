القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق.. خبير: السيسي أخذ على عاتقه تعزيز التعاون العربي

قال الدكتور حامد فارس خبير الشئون العربية، إن العلاقات المصرية العراقية الأردنية علاقات تاريخية، لكن منذ تولي الرئيس السيسي الحكم أخذ على عاتقه تعزيز التعاون العربي المشترك وأخذت هذه العلاقة منح أكثر قوة وأكثر عمق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة الاولى، أن هذه العلاقة شهدت أكثر من ٥ قمم ثلاثية عززت ورسخت وجعلت هذه العلاقة على أعلى مستوى.

وأوضح أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبغداد رسلت العلاقة باعتبار أول رئيس مصري يزور العراق منذ أكثر من ٣١ عاما وبعد بشهر شارك الرئيس في قمة التعاون والشراكة بحضور كثير من قادة دول العالم لدعم العراق والانتخابات بها والتي تمت أكتوبر الماضي .



وتابع أن العلاقات بين الدول الثلاثة تأتي للتعاون في كافة القضايا الاستراتيجية المشتركة وايضا التعاون في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك لتأسيس تكامل سياسي اقتصادي تجاري أمني بين الدول الثلاث قائم على أهداف تنموية ضمن مشروع الشرق الجديد والذي إذا تم تنفيذه سيعود بالنفس على المنطقة العربية بأكملها .

