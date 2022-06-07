بعد إصابة مطرب راب به.. أستاذ أورام: سرطان أفرو من الأورام النادرة

قال الدكتور هشام الغزالي أستاذ الأورام بجامعة عين شمس إن سرطان القلب الذي أعلن مطرب الراب عمرو سليمان، الشهير بـ"أفرو"، إصابته به، بعدما نشر "ستورى" عبر حسابه على "إنستجرام"، يكشف فيه إصابته، أن هذه النوعية من الأورام نادرة جدا ولاترى كثيراً.



وتابع “الغزالي” خلال لقاء تليفزيوني عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أسبابها تأتي من خارج القلب حيث أن الأخير بطبعه طارد للخلايا بسبب الانقباضات والانبساطات متقدرش الخلايا تسكن فيها.



وأكمل : القلب محاط بغشاء التامور بالإمكان أن تتواجد فيه الأورام أو في العضلات المحيطة.



مشيراً إلى أن أورام القلب قد تكون حميدة أو غير حميدة والأولى سهلة العلاج أما غير الحميدة فهي قد يكون مصدرها أماكن أخرى مثل الأورام الصبغية حيث تنتشر وتصل للقلب.

