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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف الوزيري ينوه لحدث أكبر بعد بروتوكول السوبر المصري الإماراتي.. فيديو

صدى البلد

أوضح سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركتي بريزنتيشن واستادات أن أول ثمرات التعاون مع اشقاءنا في الإمارات هو توقيع بروتكول التعاون بشأن استضافة الإمارات مباراتي السوبر المصري نسختي 2021 و2022. 

وأضاف الوزيري في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "هناك بروتوكول أكبر مع الأشقاء في الإمارات بشأن تنظيم فعاليات محلية وعالمية بالتعاون مع دولة الإمارات،".

وقال الوزيري: شركة بريزنتيشن رائدة في التسويق والاستثمار الرياضي وهي جزء من منظومة كبيرة هي المتحدة للخدمات الإعلامية ليس في مصر فقط ولكن في منطقة الشرق الأوسط، وأحلامنا كبيرة وبدأت في التحقيق، وسيكون لنا دور كبير خارج حدودنا ليس في الدول العربية او الإفريقية فقط ولكنها مفتوحة على العالم بشكل عام".

وأكمل: "استطعنا التكاتف والاتفاق على بعض الخطوات طويلة أو بعيدة المدى وهدفنا الإعلاء من قيمة الرياضة المصرية".

وتابع: "أشكر كل الجهات التي تعمل على ملف الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص ونعمل بقوة وجدية لاستضافة أحداث عالمية في مصر، وننظم بطولة العالم للكاراتيه في الأيام القادمة وبطولات أخرى سيتم استضافتها في مصر خلال الفترة القادمة، وكل ذلك يؤثر على الملف المصري الرياضي وسيكون له دور في تطوير الرياضة".

 

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