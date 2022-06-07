جنايات الفيوم: الإعدام شنقا لـ3 أعضاء بجماعة الإخوان والمؤبد لـ20 آخرين

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب" بالفيوم، بمعاقبة 3 من أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" بالإعدام شنقا، ومعاقبة 20 متهما آخرين من الجماعة بالسجن المؤبد، والسجن لمدة 10 سنوات لآخر، لإدانتهم بارتكاب 18 جريمة إرهابية، من بينها محاولة اغتيال المستشار طارق أبو زيد، رئيس محكمة جنايات الفيوم السابق.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي لاشين، وهاني رمسيس، وأمانة سر محمود حفني، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي

جاء حكم المحكمة بالإعدام شنقا، ضد كلا من (محمد عبد الله خميس إدريس-32 سنة)، وشهرته "سمكة، سائق، و(محمد صالح رياض-25 سنة)، وشهرته "أبو سنة"، موظف بمصنع السيراميك سابقاً، و(هليل عبد الله علي رحيل-30 سنة)، عامل، وبالسجن المؤبد لـ 20 من أعضاء التنظيم والسجن 9 سنوات لآخر، لإدانتهم في 18 قضية إرهابية بينها، محاولة اغتيال المستشار طارق أبو زيد، رئيس محكمة جنايات الفيوم السابق ، واغتيال أمناء وأفراد الشرطة، وإطلاق النيران على المنشآت الشرطية، وإعداد وزرع عبوات ناسفة ومتفجرات في مناطق حيوية، وإشاعة الرعب والبلبة بين أوساط المواطنين، لإشاعة حالة من الإرهاب والفوضى بالبلاد لإسقاط مؤسسات الدولة.

وشمل حكم المحكمة بالسجن المؤبد، كل من (مصطفى عطية محمد)، موظف بنقابة المهندسين بالفيوم سابقاً، و(أحمد فؤاد جاد بلتاجي-42 سنة)، "طبيب"، و(محمد محمد المكاوي- 29 سنة)، "طبيب"، و(حمدي طه عبد الرحيم- 52 سنة) "مدرس"، و(مصطفى رمضان مرسي جمعة-41 سنة)، "مدرس"، و(عبد السلام عطية حتيتة-36 سنة)، بالإدارة التعليمية، و(طارق وجدي محمد-33 سنة)، واسمه الحركي "واكد"، بكالوريوس تربية رياضية، و(ثابت عبد الله عبد المنعم-28 سنة)، وشهرته "القط"، و(رحيم عبد الله رحيم-34 سنة)، وشهرته "عبد الرحمن"، ويعمل كهربائي، و(بلال عثمان عبد الباقي-30 سنة)، عامل بشركة الصرف سابقاً.

كما شمل الحكم، كلا من (سالم سيد محمد- 28 سنة)، عامل زراعي، و(خليفة عبيد محمد- 29 سنة)، "مدرس"، و(محمد ربيع عبد العليم-30 سنة)، "مدرس"، و(سيد عمر عبد العال- 35 سنة)، مدرس أزهري، و(شعبان السيد كامل- 33 سنة) "مدرس"، و(ماجد عجمي عبد الرزاق- 42 سنة)، صاحب محل دواجن ، و(أحمد عبد الله عبد الخالق- 25 سنة)، بكالوريوس تجارة، و(عبيدة أبو بكر المهدي- 21 سنة)، "طالب"، و(عمرو محمد حسن- 20 سنة) طالب، و(محمد مرزوق عبد الحميد-20 سنة)، "طالب".

كما قضت المحكمة، بالسجن10 سنوات للمتهم (ياسر عبد العليم عبد الهادي- 22 سنة)، طالب بجامعة الأزهر.

وتعود وقائع القضية، إلى عام 2014م، والشهور الأولى من عام 2015م، عندما وجهت النيابة للمتهمين تهم أحياء الجهاز السري لتنظيم الإخوان الإرهابي، تحت مسمى "لجان العمليات النوعية"، وتكليفه بتنفيذ وقائع الاغتيالات والأعمال العدائية ضد المخالفين، لتوجيهات التنظيم من الشخصيات العامة، والعاملين بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والقضاء، مستغلين في تنفيذ مخططاتهم عناصر التنظيم، والذين يتم تقسيمهم على هيئة "خلايا عنقودية" من خلال بعض المسميات لحركات تحمل طابع السرية لصعوبة كشف أعضائها وتوجهاتهم وانتماءاتهم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن أن القيادي في التنظيم (مصطفى عطية)، عقد عدة لقاءات تنظيمية بمنزل عضو التنظيم عبد السلام عطية حتيتة بعزبة عبد البصير منشأة طنطاوي بمركز سنورس، وبمنزل مستأجر لعضو التنظيم طارق وجدي، والكائن بعزبة الهيئة قرية كوم أوشيم مركز طامية، حضرها جميع عناصر التنظيم، تم خلاله الاتفاق والإعداد والتخطيط لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية بنطاق محافظة الفيوم، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة، وإحداث حالة من الفزع والفوضى، وهي أنهم ارتكبوا واقعة اغتيال أمين شرطة نزيه سيد محمد، من قوة إدارة البحث الجنائي بالفيوم، واغتيال أمين شرطة علاء عبد الحميد براني، من قوة إدارة الأمن الوطني بالفيوم، وزرع عبوة وتفجير عدة عبوات ناسفة أسفل برج كهرباء الضغط العالي بقرية أبو جندير بمركز إطسا، وإطلاق أعيرة نارية على مبنى مركز شرطة أبشواي.

كما كشفت التحريات، إطلاق أعيرة نارية على ضابط شرطة أثناء استقلال سيارته بالطريق الدائري المؤدي من زاوية الكرادسة لمدينة الفيوم، وإطلاق أعيرة نارية على نقطة شرطة مبارك بمنطقة كيمان فارس ووفاة الخفير النظامي المعين خدمة بالنقطة، وإطلاق أعيرة نارية على قسم شرطة الفيوم، ورصد سيارة المستشار طارق أبو زيد، رئيس محكمة جنايات الفيوم بطريق الفيوم/ القاهرة، بنطاق مركز سنورس بقصد إطلاق أعيرة نارية عليها، واستهداف بدلاً منها سيارة المواطن أسامة حسن منشاوي، بالخطأ نتيجة عدم دقة الرصد، وإعداد وزرع كمية من العبوات المتفجرة، أسفل سيارات مديرية التموين داخل جراج التموين بمنطقة كيمان فارس.

وجاء في قائمة الاتهامات، أيضا، إعداد وزرع عبوة متفجرة بجوار محكمة إطسا الجزئية، وإعداد وزرع عبوة متفجرة بطريق الفيوم/ القاهرة الزراعي أمام مركز سنورس، استهدفت سيارة شرطة مدرعة، وإعداد وزرع عبوة متفجرة بالطريق الدائري مدخل مركز الفيوم بجوار خط المياه الرئيسي لمركزي يوسف الصديق وأبشواي، وإعداد وزرع عبوة متفجرة بجوار سور قسم شرطة المرافق بمنطقة كيمان فارس، وإعداد وزرع عبوة متفجرة في الجهة المقابلة لقسم شرطة الفيوم، وإعداد وزرع عبوة متفجرة أمام باب السنترال الرئيسي بمدينة الفيوم، وإعداد وزرع عبوة متفجرة داخل مجمع المصالح بمدينة الفيوم، وإعداد وزرع عبوة متفجرة بجوار سيارة شرطة تابعة لقوات الأمن بمنطقة أبو عيطة، وإعداد وزرع عبوة متفجرة بجوار نقطة شرطة مركز طامية.