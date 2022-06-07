كيفية عمل ماسك الكولاجين الطبيعي

تبحث أغلب الفتيات والسيدات على أن تحصل على ماسك طبيعي البشرة يجعله أكثر توجها.



وكشف موقع هيلثي عن ماسك كولاجين طبيعي

ماسك الخيار والبيض:

يحتوي الخيار على بعض الكولاجين الطبيعي مما يسمح باستخدامه مع البيض الغني بالعناصر المغذية والمفيدة للبشرة والجسم ويتم عمل قناع الخيار والبيض للعناية بالبشرة كالآتي:

مكونات ماسك الخيار والبيض:

خيارة واحدة.

بيضة واحدة.

طريقة تحضير ماسك الخيار والبيض:





يتم مزج المكونات معا بشكل جيد.

بعد ذلك تنظف البشرة بقطعة نظيفة.

ثم يوضع الماسك على الوجه ويترك 20 دقيقة.

ثم يشطف بالماء الفاتر بشكل جيد.

يتم تكرار هذا القناع مرتين في الأسبوع على الأقل.