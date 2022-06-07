لن نتوقف.. وزيرة خارجية بريطانيا تتوعد روسيا بالمزيد من العقوبات

توعدت الحكومة البريطانية نظيرتها الروسية بالمزيد من العقوبات، حتى تقر موسكو بالهزيمة في صراعها بأوكرانيا أو يتم تسوية الحرب بشكلٍ ما.

ووفق ما ذكرت شبكة سي إن إن، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن المملكة المتحدة لن تضع العقوبات أو تزيلها، وإن استمرارها في دعم أوكرانيا، شئ أساسي.

وذكرت تروس، إن المزيد من العقوبات مازلت في رأس الحكومة البريطانية.

واضافت الوزيرة، بأن العقوبات القادمة ستكون بالتنسيق مع الحلفاء، وإنهم في حكومة لندن، سيتعاونون مع الحلفاء الدوليين لإعادة بناء أوكرانيا في المستقبل.

من جانبه كرر رئيس الحكومة البريطانية، الذي هدد بالعزل من منصبه، بوريس جونسون، تأكيده أن المملكة المتحدة ستبقى في الخطوط الأمامية لدعم أوكرانيا.

وقال جونسون، من خلال بيان وزاري "من الضروري ألا يتعرض الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي للضغط لقبول اتفاق سلام معيب"، مشيرا إلى أن "اتفاقات السلام السيئة لا تدوم".