بالأسماء.. إصابة 13 عاملًا زراعيًا في حادث انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

أصيب اليوم، 13 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث إنقلاب سيارة " نقل " محملة العمالة الزراعية بجوار كوبري السخنة بنطاق دائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم لمستشفي كوم حمادة المركزي لتلقي العلاج اللازم.



تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بدائرة مركز بدر فانتقل ضباط المباحث لمكان الحادث والفحص تبين إنقلاب سيارة نصف نقل تقل عمالة زراعية وأسفر الحادث عن إصابة 13 عاملًا زراعيًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفي كوم حمادة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من:" نجلاء فتحي بدر، 33 عامًا، نسمة السيد مبروك، 23 عامًا، هيثم شاهين أبو بكر، 16 عامًا، مبروك عطا أحمد فايد، 24 عامًا، هايدي إبراهيم علي، 13 عامًا، إلهام شاهين عبد العزيز، 19 عامًا، محمد حمادة محمد قشطة، 22 عامًا، فاطمة علي الحمود، 18 عامًا، سلمي رجب سمير، 13 عامًا، محمد أحمد القصاص، 14 عامًا، عرفان محمد عرفان، 16 عامًا، أحمد السيد صلاح، 17 عامًا، محمود سعيد حسين، 20 عامًا"، وجميعهم مقمين بقريتي الحجر وأبو عبد.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.