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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مركز إبداع وبرنامج تدريبي للشباب

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال تجهيز مبنى مركز إبداع للتحول الرقمي الذي تم إنشاءه في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تفقدت مكونات المركز الذي يضم قاعات مجهزة للتدريب و مقرات الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي وبوابة الشكاوى الحكومية، ووجهت بسرعة تجهيز البنية التكنولوجية للإدارات تمهيدًا لتأثيث وتجهيز المركز وتدريب العاملين على منظومة العمل الرقمية.

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من ناحية أخري، تابعت نائب المحافظ، يرافقها  بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، البرنامج التدريبي المنفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة المركز الثقافي البريطاني، بمقر منتدى الشباب ويهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تنمية المهارات الحياتية واللغات وأساسيات التحول الرقمي.

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