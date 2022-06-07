غرفة عمليات الثانوية الأزهرية: هدوء وانضباط في مادتي القرآن الكريم واللغة العربية

ديني

أدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية وطلاب الشهادة الإعدادية (بعوث)، وشعبة العلوم الإسلامية اليوم الثلاثاء، الامتحان في مواد القرآن الكريم وتجويده واللغة العربية، وسط هدوء وانتظام والتزام تام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وتابعت غرفة عمليات الثانوية الأزهرية، إجراءات سير الامتحانات قبيل فتح اللجان أمام الطلاب، وذلك عن طريق الاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتوفير أدوات التعقيم داخل اللجان، وتنظيم عمليات دخول الطلاب، والالتزام بالمسافات الآمنة بينهم داخل اللجان، فضلا عن وجود كافة العاملين والملاحظين المسئولين عن اللجان، والتشديد على توفير سبل الراحة لجميع الطلاب أثناء تأدية الامتحان، وذلك تنفيذًا للتعليمات الصادرة من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد القائمون على غرفة عمليات الثانوية الأزهرية، أنه لم يتم رصد أية مشكلات من جانب الطلاب وأولياء الأمور، تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو وجود أسئلة من خارج المنهج المقرر، مشيرين إلى أن امتحان مادتي القرآن الكريم واللغة العربية، اللتان عقدتا اليوم، جاء في مستوى الطالب المتوسط، وهو ما يتفق والتقارير الفنية التي تلقتها غرفة العمليات من واضعي الامتحانات، والتي تفيد بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، فضلا عن مطابقتها للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

على الجانب الآخر؛ تفقد الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بقطاع المعاهد الأزهرية، لجان معهد بنين وفتيات البدرشين بمنطقة الجيزة الأزهرية، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، موجهًا بتوفر كافة سبل الراحة للطلاب، ومتمنيا لهم التوفيق في أداء الامتحان.

وبالتزامن مع ذلك، رافق الدكتور سعيد عبد الغفار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، السيد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية خلال تفقده لجان بنها النموذجي بنين وفتيات، كفر شكر المشتركة، للاطمئنان على الطلاب خلال تأدية الامتحانات، وقد أثنى المحافظ على حسن سير وتنظيم أعمال الامتحانات، متوجهًا بكلمات التشجيع للطلاب وداعيا لهم بالنجاح والتوفيق.

يذكر أن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية يبلغ هذا العام حوالي (605) لجنان على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات بها ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91393) طالبًا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و (143) طالبًا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و (539) طالبًا في معاهد البعوث الإسلامية.

وكان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، قد أعلن عن تخصيص غرفة عمليات برئاسته للتواصل المباشر مع المسؤولين بغرفة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك لمتابعة سير أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية، وتلقي الشكاوى إلكترونيا على مدار اليوم عبر الإرسال على الواتساب، تسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور، مع ضرورة أن يرسل مقدم الشكوى ما يثبت هويته، وعدم إرسال الشكوى لأكثر من جهة، لعدم التضارب، مؤكدًا أن جميع الشكاوى يتم فحصها من قبل لجان مختصة وفي سرية تامة، انطلاقًا من حرص الأزهر على الشفافية وخصوصية المرسل.