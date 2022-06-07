الصحة: وفاة فتاتين في انقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة.. فيديو

كشف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، تطورات وحصيلة وفيات حادث انقلاب سيارة في ترعة بمحافظة البحيرة .

وقال هاني جميعة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" بعد وصول البلاغ تحركت 5 سيارات إسعاف نحو مكان الحادث لنقل الوفيات والمصابين ".

وأضاف هاني جميعة:" تم تحويل المصابين على المستشفيات وهناك حالتي وفاة لفتاتين ".

وشهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، حادث مروع بترعة مشروع ناصر حيث انقلبت سيارة ، محملة بالعمالة الزراعية بالترعة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير.