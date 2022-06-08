بالأجسام المضادة.. دواء جديد لعلاج سرطان الثدي.. فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن دواء جديد لمرض سرطان الثدي يفتح أفاق جديدة لمحاربة هذا المرض الخبيث.

وأوضح التقرير أن العقار الجديد يستهدف أسباب نمو سرطان الثدي،والعقاريحمل اسم ENHERTU.

وتابع التقرير أن العقار عبارة عن علاج بالأجسام المضادة يحقن في الوريد.

ولفت التقرير أن العقار يعمل على حجب البروتين عن الخلايا السرطانية ، ويفرز العقار مادة كيماوية قاتلة للسرطان، وتمت الموافقة عليه من إدارة الدواء الأمريكية.

وأكمل التقرير أن هذا العقار يحسن فرص البقاء على قيد الحياة، وفي التجارب أوقف تقدم السرطان لـ 10 اشهر.