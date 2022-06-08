عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الدبلومات الفنية يستكملون امتحاناتهم لليوم التاسع

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2022

يستكمل اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو 2022 طلاب الدبلومات الفنية 2022 (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات) بجميع النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" ، امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، لليوم التاسع على التوالي وسط إلتزام تام بتطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2022 تسير بشكل جيد دون حدوث مشكلات.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

كما يتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

txt

مجاهد: تطوير التعليم الفني التجاري يساهم في الحد من الزواج المبكر

txt

التعليم الفني: توقيع بروتوتكول إنشاء مركز التميز الرابع في مصر الأيام المقبلة

ويحرص رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، على متابعة مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تعليماتها المرسلة لجميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، للعام الدراسي  2021/2022، 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.  

كما يبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

وكانت قد انطلقت رسميا امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)  بجميع النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" ، منذ يوم السبت الموافق 28 مايو 2022. 

الدبلومات الفنية 2022 الدبلومات الفنية الدبلومات طلاب الدبلومات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

ترشيحاتنا

شاب يقتحم متحف دالاس ويدمر آثارا بـ 5 ملايين دولار

مصرع سائق وإصابة 12 راكبا في إنقلاب ميكروباص بأسيوط

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-6-2022

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 8- 6 -2022

طلاب الدبلومات الفنية يستكملون امتحاناتهم لليوم التاسع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

دراسة بفنلندا: تحذيرات خطيرة من تسبب حبوب منع الحمل في انتحار النساء

هل الحشيش مفيد صحيًا ومسكن للآلام.. الحكومة الأمريكية تقدم الدليل

قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة.. ما القصة؟

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ