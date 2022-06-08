طلاب الدبلومات الفنية يستكملون امتحاناتهم لليوم التاسع

يستكمل اليوم الأربعاء الموافق 8 يونيو 2022 طلاب الدبلومات الفنية 2022 (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات) بجميع النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" ، امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، لليوم التاسع على التوالي وسط إلتزام تام بتطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2022 تسير بشكل جيد دون حدوث مشكلات.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

كما يتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

ويحرص رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، على متابعة مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تعليماتها المرسلة لجميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، للعام الدراسي 2021/2022، 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

كما يبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 بجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

وكانت قد انطلقت رسميا امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات) بجميع النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" ، منذ يوم السبت الموافق 28 مايو 2022.