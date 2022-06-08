نبيل الحلفاوي عن أصل نجيب الريحاني: مصري ومن مواليد باب الشعرية

شارك الفنان نبيل الحلفاوي، منشورا يوضح فيه أصول الفنان الراحل نجيب الريحاني، وذلك عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب: “‏نجيب الريحاني مصري من مواليد باب الشعرية من أم مصرية ومهاجر عراقي”.

وتابع: "مؤسس المسرح المصري هو يعقوب صنوع(مصري) في مطلع السبعينيات من القرن19(قبل مايتولد جورج أبيض بسنوات) جورج جاء من لبنان شابا وعمل بالسكةالحديد وشاهده الخديو يمثل وأرسله يدرس في فرنسا ثم عاد ليساهم في الحركة المسرحية".

وكان اجابته ردا على أحد متابعيه، بسؤال: “‏‎واسس المسرح المصري جورج ابيض اللبناني ونجيب الريحاني العراقي في اوخر القرن التاسع عشر”.