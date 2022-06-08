عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيل الحلفاوي عن أصل نجيب الريحاني: مصري ومن مواليد باب الشعرية

صدى البلد

شارك الفنان نبيل الحلفاوي، منشورا يوضح فيه أصول الفنان الراحل نجيب الريحاني، وذلك عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب: “‏نجيب الريحاني مصري من مواليد باب الشعرية من أم مصرية ومهاجر عراقي”.

وتابع: "مؤسس المسرح المصري هو يعقوب صنوع(مصري) في مطلع السبعينيات من القرن19(قبل مايتولد جورج أبيض بسنوات) جورج جاء من لبنان شابا وعمل بالسكةالحديد وشاهده الخديو يمثل وأرسله يدرس في فرنسا ثم عاد ليساهم في الحركة المسرحية".

وكان اجابته ردا على أحد متابعيه، بسؤال: “‏‎واسس المسرح المصري جورج ابيض اللبناني ونجيب الريحاني العراقي    في اوخر القرن التاسع عشر”.

الفنان نبيل الحلفاوي نبيل الحلفاوي نجيب الريحاني المسرح المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

ترشيحاتنا

مصر والإكوادور تبحثان إقامة شراكة واسعة بين المصدرين والمستوردين

يرتفع بعد انكسار والطلب محدود.. أسعار الذهب في مصر اليوم

فضل شهر ذي القعدة .. 4 أمور لا تغفلها قبل مرور الوقت

إفرو: النهاية قربت .. هل حقا سرطان القلب ليس له علاج؟

أحمد الكاس: أؤيد المدرب الوطني.. والظروف تعاند إيهاب جلال |فيديو

جامعة الجلالة: لدينا 27 برنامجاً دراسياً.. واستقبلنا وفودًا من الجامعات النيجيرية والسودانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحشيش مفيد صحيًا ومسكن للآلام.. الحكومة الأمريكية تقدم الدليل

قرية هندية تزرع شجرة مع ولادة كل فتاة.. ما القصة؟

كذبت إدعائه.. هل تمنع سارة الطباخ محمد الشرنوبي من العمل قبل الحصول على إذنها؟

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ