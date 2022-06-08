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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأزمة الأوكرانية.. أمريكا وانجلترا والهند يرفعون سعر الفائدة بينما روسيا تخفضها.. فيديو

سعر الفائدة
سعر الفائدة

عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم.

وأوضح التقرير أنه هناك بنوك مركزية كبرى اتخذت قرارات برفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم.

وتابع التقرير أن الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة في مايو 2022، بينما الاحتياطي الأسترالي رفع الفائدة في يونيو 2022.

 

 وأكمل التقرير أن  بنك إنجلترا رفع الفائدة في مايو 2022  وبنك كندا رفع الفائدة في يونيو 2022 ، بينما البنك المركزي الهندي رفع الفائدة في يونيو 2022.

 

 ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي الروسي قام بتخفيض سعر الفائدة بدلا من رفعها في يونيو 2022 .

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