استشارية : الضوء الساطع يسبب حساسية في العين.. وهؤلاء أكثر عرضة لها

قالت الدكتورة ولاء الديري، استشارية القرنية وجراحات المياه البيضاء، إن حساسية العين تحدث عند التعرض لضوء ساطع تتراوح شدته بين المتوسطة لـ العالية.

وأوضحت “ولاء” خلال لقاء في برنامج صباح السعودية المذاع على قناة السعودية، أن حساسية الضوء ليست مرضًا في حد ذاتها ولكنها عرض لأمراض أخرى فى العين وتقل الامها إذا تم معالجتها بشكل جيد.

وأكدت “ولاء” على ضرورة التوجه إلى طبيب عيون لمعرفة سبب الإصابة بـ حساسية الضوء وأن الأشخاص الذين يملكون حدقة عين فاتحة تكثر عندهم الإصابة بحساسية الضوء، وفي المقابل تحجب العيون الداكنة جزء من الضوء.

وكشفت أن بعض الأشخاص الذين يجرون عمليات تصحيح النظر أو الليزك يعانون بعدها من حساسية الضوء بسبب الجفاف الذي قد تسببه هذه العمليات في الغالب.

وأشارت “ ولاء” إلى أن هناك 5 أسباب رئيسية وراء حساسية الضوء

1 - جفاف العين خاصة إذا كان فى مرحلة شديدة وفى الأجواء الحارة والجافة.

2 - الرمد الربيعي وهو مشكلة طبية شائعة.

3 - حساسية العين وعدم تحمل الضوء.

4 – إصابات وخدوش القرنية والأمراض التى تصيبها.

5 - الصداع النصفي أو الشقيقة حيث يعاني بعض المصابين بها من حساسية الضوء وسواء أثناء وجود الصداع أو عدم وجوده