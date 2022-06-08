نايل سات 301 ينفصل عن الصاروخ فالكون ويتجه لمداره حول الأرض

عرضت قنوات الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة بث عملية انفصال القمر الصناعي الجديد "نايل سات 301" عن الصاروخ فالكون، واتجاهه إلى مداره حول الأرض.

يذكر أن القمر الجديد سيكون البديل لقمر "نايل سات 201" الذي ينتهي عمره الافتراضي في 2028، حيث يمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث.

ويضم "نايل سات 301" 38 قناة قمرية، مقابل 26 في "نايل سات 201"، ويتوسع القمر في نطاق تغطيته، ليشمل دول جنوب القارة الأفريقية ودول حوض النيل، بهدف تحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة ومواكبة توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية".