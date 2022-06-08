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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نايل سات 301 ينفصل عن الصاروخ فالكون ويتجه لمداره حول الأرض

نايل سات 301
نايل سات 301

عرضت قنوات الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة بث عملية انفصال القمر الصناعي الجديد "نايل سات 301" عن الصاروخ فالكون، واتجاهه إلى مداره حول الأرض.
يذكر أن القمر الجديد سيكون البديل لقمر "نايل سات 201" الذي ينتهي عمره الافتراضي في 2028، حيث يمتلك العديد من المميزات التكنولوجية الحديثة التي تمكنه من مواصلة المنافسة في منطقة البث. 
ويضم "نايل سات 301" 38 قناة قمرية، مقابل 26 في "نايل سات 201"، ويتوسع القمر في نطاق تغطيته، ليشمل دول جنوب القارة الأفريقية ودول حوض النيل، بهدف تحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة ومواكبة توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الإفريقية".

الهيئة الوطنية للاعلام نايل سات 301 فالكون العلاقات المصرية الافريقية نايل سات

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