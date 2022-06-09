لتحدي الحر.. طريقة عمل آيس كريم الشوكولاته

آيس كريم من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكثير من الآشخاص بالأخص خلال فصل الصيف، فيعتبر الأيس كريم من الأطعمة التي تساعد على الترطيب و تحدي الحر.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل آيس كريم الشوكولاته.

مقادير آيس كريم الشوكولاته

٣ كوب كريمة خفق للحلويات

كوب ونصف حليب كامل الدسم

كوب بودرة كريم شانتيه

نصف كوب سكر بودر

ملعقة صغيرة سائل فانيليا

-لعمل صوص الشوكولاته

كوب زيت

كوب سكر بودر

نصف كوب كاكاو خام

نصف كوب حليب

رشة ملح

نصف ملعقة صغيرة سائل فانيليا

طريقة تحضير آيس كريم الشوكولاته

- لعمل صوص الشوكولاته تخلط كل المكونات معاً وتضرب في الكبة أو الخلاط أو بإستخدام الهاند بليندر حتى يثقل الصوص ويتجانس ويتماسك.

- لعمل الآيس كريم تضرب الكريمة مع الحليب والسكر والكريم شانتيه والفانيليا حتى تتماسك.

-يضاف صوص الشوكولاته ونستمر في الضرب حتى يتماسك الخليط.

- ينقل الخليط لعلبة حفظ بلاستيكية ويتقل للفريزر ليتماسك ويجمد.

