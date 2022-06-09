لتحدي الحر.. طريقة عمل آيس كريم الشوكولاته

آيس كريم من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكثير من الآشخاص بالأخص خلال فصل الصيف، فيعتبر الأيس كريم من الأطعمة التي تساعد على الترطيب و تحدي الحر.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل آيس كريم الشوكولاته.
مقادير آيس كريم الشوكولاته
٣ كوب كريمة خفق للحلويات
كوب ونصف حليب كامل الدسم
كوب بودرة كريم شانتيه
نصف كوب سكر بودر
ملعقة صغيرة سائل فانيليا
-لعمل صوص الشوكولاته
كوب زيت
كوب سكر بودر
نصف كوب كاكاو خام
نصف كوب حليب
رشة ملح
نصف ملعقة صغيرة سائل فانيليا
طريقة تحضير آيس كريم الشوكولاته
- لعمل صوص الشوكولاته تخلط كل المكونات معاً وتضرب في الكبة أو الخلاط أو بإستخدام الهاند بليندر حتى يثقل الصوص ويتجانس ويتماسك.
- لعمل الآيس كريم تضرب الكريمة مع الحليب والسكر والكريم شانتيه والفانيليا حتى تتماسك.
-يضاف صوص الشوكولاته ونستمر في الضرب حتى يتماسك الخليط.
- ينقل الخليط لعلبة حفظ بلاستيكية ويتقل للفريزر ليتماسك ويجمد.