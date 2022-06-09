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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لتحدي الحر.. طريقة عمل آيس كريم الشوكولاته

طريقة عمل آيس كريم
طريقة عمل آيس كريم الشوكولاته

آيس كريم من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكثير من الآشخاص بالأخص خلال فصل الصيف، فيعتبر الأيس كريم من الأطعمة التي تساعد على الترطيب و تحدي الحر.
قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل آيس كريم الشوكولاته.

مقادير آيس كريم الشوكولاته

٣ كوب كريمة خفق للحلويات
كوب ونصف حليب كامل الدسم
كوب بودرة كريم شانتيه
نصف كوب سكر بودر
ملعقة صغيرة سائل فانيليا

-لعمل صوص الشوكولاته 
كوب زيت 
كوب سكر بودر 
نصف كوب كاكاو خام 
نصف كوب حليب 
رشة ملح 
نصف ملعقة صغيرة سائل فانيليا

 

طريقة تحضير آيس كريم الشوكولاته

 

- لعمل صوص الشوكولاته تخلط كل المكونات معاً وتضرب في الكبة أو الخلاط أو بإستخدام الهاند بليندر حتى يثقل الصوص ويتجانس ويتماسك.
- لعمل الآيس كريم تضرب الكريمة مع الحليب والسكر والكريم شانتيه والفانيليا حتى تتماسك. 
-يضاف صوص الشوكولاته ونستمر في الضرب حتى يتماسك الخليط. 
- ينقل الخليط لعلبة حفظ بلاستيكية ويتقل للفريزر ليتماسك ويجمد.
 

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