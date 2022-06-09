وفاة والدة المخرج محمد حلمي والعزاء بمسجد الحامدية الشاذلية.. غدا

أعلن المخرج محمد حلمى -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- وفاة والدته، مشيرا إلى أن العزاء سيقام غدا الجمعة 10 يونيو بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

وكتب المخرج محمد حلمي: «توفيت إلى رحمة الله والدتى المرحومة نادية محمد سيد نور، والعزاء سيقام يوم الجمعة 10 يونيه في الحامدية الشاذلية، برجاء الدعاء اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وأدخلها الجنّة، وأعذها من عذاب القبر، ومن عذاب النّار.. اللهمّ عاملها بما أنت أهله، ولا تعاملها بما هي أهله.. اللهمّ اجزها عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.. اللهمّ إن كانت محسنة فزد من حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيّئاتها.. اللهمّ أدخلها الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب».