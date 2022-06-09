بعد توقف 9 سنوات.. مطار الأقصر يستقبل أولى الرحلات القادمة من قطر

استقبل مطار الأقصر الدولي ، أولى الرحلات الجوية من دولة قطر وذلك بعد توقف دام 9 سنوات ، وسوف تقوم الخطوط القطرية بتشغيل خط الطيران الجديد بواقع 3 رحلات أسبوعيا بين البلدين ، وذلك في اطار خطة الدولة لتشجيع السياحة وفتح المطارات المصرية للركاب .

واستقبل مطار الأقصر الدولي، طائرة أولى الرحلات القادمة من قطر فور هبوطها بمدافع المياه ، وذلك معرف دولي يتم بالمطارات ترحيبا بافتتاح خط جديدة او استئناف الشركة للرحلات بعد فترة توقف طويلة.

وقامت العلاقات العامة بتوزيع الورود والهدايا علي الركاب ، وتواجدت فرقة الفلكلور الشعبى الذين تفاعلوا معهم الركاب وعبروا عن سعادتهم بالاستقبال الحافل من قبل إدارة المطار ،و تعاون فريق عمل المطار لتيسير إجراءات وصولهم .

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