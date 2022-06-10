كبار السن الأكثر عرضه للإصابة بمرض باركنسون

يزداد معدل الإصابة بمرض باركنسون مع تقدم العمر ، حيث يعاني ما يقرب من 1 في المائة من الأشخاص فوق 65 عامًا من هذا المرض.

على الرغم من أن عدد المرضى يختلف ، فقد أظهرت دراسات مختلفة أن متوسط ​​30 إلى 40 شخصًا من السكان في البلاد يعانون من مرض باركنسون ، وهو مرتفع عند تعديله حسب العمر.

على الرغم من أن مرض باركنسون هو في الأساس مرض تنكسي عصبي يصيب الشيخوخة (عادة فوق 60 عامًا) ، فإن حوالي 3-5 في المائة من الحالات تصيب الشباب .

"يعاني مرضى باركنسون أيضًا من العديد من الأعراض غير الحركية مثل الاكتئاب وتغيرات الحالة المزاجية والتدهور المعرفي.

نادرًا ما يتعرف الأطباء أو أفراد الأسرة على هذه الأعراض كجزء من المرض ، وبالتالي يتم التعامل معها بشكل سيئ ".