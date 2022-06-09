كاديلاك تكشف عن سيارتها الخارقة المخصصة لسباق لومان.. فيديو

يظهر مشروع كاديلاك GTP Hypercar لأول مرة لمعاينة أحدث آلة سباقات التحمل للعلامة التجارية والتي تبدأ المنافسة في Rolex 24 في دايتونا خلال شهر يناير 2023، وستكون أيضًا جزءًا من سباق 24 Le Mans العام المقبل، وستبدأ عملية الاختبارات هذا الصيف.

كاديلاك تكشف عن سيارة السباق الخارقة المخصصة لسباق لومان

قال نائب رئيس كاديلاك العالمي روري هارفي: "من خلال التنافس في بطولتي IMSA و WEC لعام 2023 ، تتاح لكاديلاك ريسينج الفرصة لإظهار قدرتها وحرفها وتقنياتها".

يتميز مشروع GTP Hypercar بإشارات تصميمية من مركبات كاديلاك للطرق، ويلاحظ ذلك في المقدمة حيث توجد مصابيح أمامية موجهة رأسياً في سيارة السباق تتدلى من مقدمة السيارة، وتستحضر ألواح الهيكل المنحوتة بشكل حاد أيضًا المنتجات الحديثة من العلامة التجارية.

كاديلاك تكشف عن سيارة السباق الخارقة المخصصة لسباق لومان

يأتي هيكل السيارة من الخارج بزوايا حادة تخرج من الرفارف الأمامية والخلفية، هذه القطع لا تلتصق بالجسم الرئيسي، لذلك لا يمكننا تسميتها بالدعامات الطائرة، وتقسم الزعنفة الطويلة السطح الخلفي إلى شطر وتتصل بالجناح الطويل.

يقول إعلان كاديلاك أن ما نراه "يعاين" مظهر سيارة GTPالهايبر التي تسير في السباق، وتم اختبار الديناميكا الهوائية في المختبر، لكن لا يزال يتعين على السيارة الخضوع لاختبار المسار الفعلي، ومن الممكن أن تتغير الأشياء اعتمادًا على ما يختبره السائقون والمهندسون عند التواجد على حلبة حقيقية.

كاديلاك تكشف عن سيارة السباق الخارقة المخصصة لسباق لومان

ستقوم Dallara بتزويد الهيكل المعدني لمشروع GTP Hypercar، وستأتي الطاقة من محرك V8مزدوج سعة 5.5 لتر مع نظام هجين مشترك من فئة LMDh، ولا توجد تفاصيل ميكانيكية أخرى متاحة في هذا الوقت.

كاديلاك تكشف عن سيارة السباق الخارقة المخصصة لسباق لومان

ستواجه كاديلاك الكثير من المنافسة في فئة LMDh، على سبيل المثال تستحوذ لامبورجيني على دخولها الذي يتميز بتصميم حاد يستحضر السيارات الخارقة للعلامة التجارية، وتقدم Acuraأيضًا لمحة عن سيارة بها مصابيح أمامية ضخمة.

كشفت BMW مؤخرًا عن الشكل الخارجي لسيارتها في هذه الفئة التي تسميها العلامة التجارية الألمانية M Hybrid V8 LMDh، وبخلاف التصميم والمحرك ذو الثماني أسطوانات، لا توجد معلومات ميكانيكية حول سيارة السباق حتى الآن.