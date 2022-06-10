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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعالوا نتعلم.. نصائح هاني الناظر للكبار والصغار

صدى البلد

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا بعنوان تعالوا نتعلم.

 

 وقال هاني الناظر في منشوره تعالوا نتعلم..  نتعلم ان الاختلاف في الرأي شئ طبيعي وليس عيب .. نتعلم ان الحوار شئ طيب وليس هزيمة  .. نتعلم ان احترام رأي الاخرين واجب وليس خنوع .. نتعلم ان وجود اخرين اشطر مننا ويعرفون  اكثر مننا شئ طبيعي وليس تقصير. 

 

وأضاف هاني الناظر: نتعلم ان الكبير ممكن يعرف اكثر مننا وهذا ليس خيبة .. نتعلم ان الصغير ممكن يفكر احسن مننا وهذا لا يقلل من شأننا .. نتعلم ان التسامح والتواضع والأدب ميزة  وليس خوف  .. نتعلم ان الاعتراف بالخطأ فضيلة وليس ذل .. نتعلم ان الانسان اذا زعل ابوه او امه او احد من أخواته او احد من ابناءه او زوجته او زوجها او احد من أصحابه وراح طيب بخاطره واعتذر له فهذا دليل علي حسن التربية والاصل الطيب وليس ضعف ولا عيب ... العيب الحقيقي اننا لا نتعلم.

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