خالد ميري : ديزني تحاول استهداف ثروة مصر ومستقبلها في أطفالنا..فيديو

قال الإعلامي خالد ميري، إن ما تقوم به شركة “ديزني”، ليس ببعيد عن ما تقوم به “نتفليكس”، مؤكدا أنه يتم تقديم محتويات تدعم المثلية، وتفرض على المتابع تلك الأعمال.

وأضاف ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدول الغربية وأمريكا قامت بعمل حرب على مصر والدول العربية، لفرض قضية الشذوذ، على الرغم من انه مجرم اخلاقيا ومجتمعيا ودينيا.

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن الدول الغربية تحاول تصدير ما يفسد الأخلاق، ويهدم القيم والمجتمع والدين والتقاليد، مؤكدا أن ما تقوم به “ديزني”، في منتهى الخطورة لأنه يستهدف أطفالنا، ما يجعل ثروة مصر ومستقبلها في خطر.

وأشار ميري إلى أنه يجب أن نركز مع أطفالنا بشكل مستمر، وأن نعمل على وجود البديل لهم، والذي يدعم القيم والأخلاق.