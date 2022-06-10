افتتاحه قريبا .. كورنيش الجبيل منتزه جديد للعائلات في طور سيناء

وكاميرا " صدي البلد " ترصد العمال الشقيانين في مشروع الكورنيش الجدي

ينتظر المواطنين بطور سيناء خلال أيام قليلة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكورنيش الجبيل والذي يمتد من مبني محافظة جنوب سيناء إلى قرية الجبيل على امتداد مسافة ٣ كيلو متر .



ورصد موقع " صدي البلد " الأعمال الإنشائية التي تجري علي قدم وساق للانتهاء منها نهاية شهر يونيو الجاري ليكون متنفس جديد لأهالي طور سيناء بعد كورنيش وممشى أهل مصر الذي تم افتتاحه العام الماضي .



ويعمل في إنشائه عمال الرصف والبناء الذين يعملون طوال النهار للانتهاء من المشروع خلال الشهر الجاري .



وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن طور سيناء لاتقل أهمية عن مدينة شرم الشيخ وسوف تحظي باهتمام لم يحدث من قبل مشيرا إلي أنه إنشاء أكثر من متنزه ليكون متنفس لاهالي طور سيناء مثل ٣٠٦ ومقصد العائلة و الشاطئ العام وممشى أهل مصر.



وأكد المواطنون إن كورنيش الجبيل سوف يكون الأجمل على مستوى مدن المحافظة لانه ممتد بشكل مستقيم علي طول الشاطئ في بحر مفتوح وبها ممشي وشواطئ مفتوحه علي طول الطريق .



ويتابع اللواء هاني رضا بدوي رئيس مدينة طور سيناء برفقته اللواء عماد فكري نائب رئيس مدينة طور سيناء يوميا الأعمال الانشائية التي تجري علي قدم وساق في كورنيش طور سيناء وتذليل كافة الصعاب والمعوقات للانتهاء في الكورنيش خلال هذا الشهر الجاري .



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العمال في كورنيش الجبيل

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