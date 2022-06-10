عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكاميرا " صدي البلد " ترصد العمال الشقيانين في مشروع الكورنيش الجدي

افتتاحه قريبا .. كورنيش الجبيل منتزه جديد للعائلات في طور سيناء

العمال الشقيانين
العمال الشقيانين في الكورنيش الجديد

ينتظر المواطنين بطور سيناء خلال أيام قليلة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكورنيش الجبيل والذي يمتد من مبني محافظة جنوب سيناء إلى قرية الجبيل  على امتداد مسافة ٣ كيلو متر .


ورصد موقع " صدي البلد " الأعمال الإنشائية التي تجري علي قدم وساق للانتهاء منها نهاية شهر يونيو الجاري  ليكون متنفس جديد لأهالي طور سيناء بعد كورنيش  وممشى أهل مصر الذي تم افتتاحه العام الماضي .


ويعمل في إنشائه عمال الرصف والبناء  الذين يعملون طوال النهار للانتهاء من المشروع  خلال الشهر الجاري .


وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن طور سيناء لاتقل أهمية عن مدينة شرم الشيخ  وسوف تحظي باهتمام لم يحدث من قبل  مشيرا إلي أنه إنشاء أكثر من متنزه ليكون متنفس  لاهالي طور سيناء مثل ٣٠٦ ومقصد العائلة  و الشاطئ العام  وممشى أهل مصر.


وأكد المواطنون إن كورنيش الجبيل سوف يكون الأجمل على مستوى مدن المحافظة لانه ممتد بشكل مستقيم علي طول الشاطئ في بحر مفتوح  وبها ممشي وشواطئ مفتوحه علي طول الطريق .


ويتابع اللواء هاني رضا بدوي رئيس مدينة طور سيناء  برفقته اللواء عماد فكري نائب رئيس مدينة طور سيناء يوميا الأعمال الانشائية  التي تجري علي قدم وساق في كورنيش طور سيناء وتذليل كافة الصعاب والمعوقات للانتهاء في الكورنيش خلال هذا الشهر الجاري .

اقرا ايضا : 
مدبولي : مشروع التجلي الاعظم فرصة ممتازة للعمل وتشغيل أبناء المنطقة

العمال في كورنيش الجبيل

FB_IMG_1654767289053
FB_IMG_1654767289053
FB_IMG_1654767283580
FB_IMG_1654767283580
FB_IMG_1654730411604
FB_IMG_1654730411604
FB_IMG_1654730405589
FB_IMG_1654730405589
FB_IMG_1654730377022
FB_IMG_1654730377022
FB_IMG_1654730374667
FB_IMG_1654730374667
FB_IMG_1654599656414
FB_IMG_1654599656414
FB_IMG_1654592596093
FB_IMG_1654592596093
FB_IMG_1654592591108
FB_IMG_1654592591108
شاهد كورنيش الجبيل أهالي طور سيناء متنفس اللواء خالد فودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم الخميس 9-6-2022

رفض طلب الخطيب .. شوبير يكشف عن تطور خطير بين موسيماني والأهلي

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

الصفر الشريف .. تعليق ساخر من المستكاوي بعد فوز إثيوبيا على مصر

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

لحظة احتراق أتوبيس نقل عام بالكامل في المقطم بسبب الحر الشديد|فيديو

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

ترشيحاتنا

القنوات الناقلة لمباريات دوري الأمم الأوروبية

التنمية المحلية تتلقى شكاوى غلاء الأسعار ونقص السلع عبر صوتك مسموع

تعرف على كيفية استخراج رخصة بناء جديدة

خطوات استخراج كارنية الأسر الكافلة للحصول على خدمات الأطفال

مجدي عبدالغني يطالب برحيل إيهاب جلال واستمرار اتحاد الكرة.. فيديو

جوجل تطلق خدمة جديدة لـ Google Maps.. لأول مرة ستتعرف على جودة الهواء ونقائه من حولك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقول أكلنا كل دة؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

صحتها زي الفل.. معمرة إيطالية تحصل على رخصة قيادة بعد وصولها 100 عام

فيديو

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

نوبور شارما .. مسؤولة هندية أغضبت مسلمي العالم بعد إساءتها للنبي محمد "فيديوجراف"

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج السرطان الجديد في أمريكا "فيديوجراف"

تغيير 45 حفاضة في اليوم.. سيدة تنجنب 9 توائم دفعة واحدة .. ما قصتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ