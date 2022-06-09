وفر لنا حياة كريمة.. أسرة بالأسمرات: ربنا يخلي الرئيس السيسي

عرض الإعلامي احمد الطاهري، مقدم برنامج " كلام في السياسة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، تقريرا مع أسرة من حي الأسمرات .

وقال أحمد عبد الحميد رب أسرة بالأسمرات، :" تم توفير حياة جيدة لنا في حي الأسمرات والمكان تتواجد به كافة الإمكانات ".

وأضاف أحمد عبد الحميد:" ربنا يخلي الرئيس السيسي لنا على توفير سكن لنا في حي الاسمرات وأشعر براحة بعد تواجدي في حي الأسمرات".

وتابع أحمد عبد الحميد :" مكنتش احلم أن أتحرك من مكان سكني السابق وانتقل إلى حي الأسمرات وأبنائي سعداء بالتواجد في الأسمرات ونعيش حياة كريمة ".

وقالت زوجة احمد عبد الحميد:" سعيدة بالانتقال لـ حي الأسمرات ولقيت حياة جيدة وشعرت بالاطمئنان على أبنائي وأتحرك بأمان ومش خايفة على ولادي ".