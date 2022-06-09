غلق 4 منشآت مخالفة والتحفظ على 20 إشغالا متنوعا بالإسكندرية

كلفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، بتنفيذ حملات مكبرة علي مدار اليوم بحي غرب تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإزالة كافة الإشغالات التي تشغل الطريق العام.

وكثفت حي غرب الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات التي تشغل الطريق العام وتسبب العديد من الأضرار للمواطنين ومتابعة مدي الالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات.

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وجابت الحملات شوارع الأمير لؤلؤ ، الأمان ، عين جالوت بمنطقة مينا البصل، غربي الإسكندرية، وأسفرت عن غلق وتشميع ٤ منشآت لعدم الالتزام بمواعيد الغلق الصيفية والتحفظ على ٢٠ اشغال متنوع وتحصيل غرامات بمبلغ ٦٠٠٠ جنيه، وذلك بوجود اداره إشغال الطريق بالحي.

وأكدت شعبان بان الحملات متتالية بنطاق الحي لفرض الانضباط وازالة الاشغالات ومتابعة الالتزام مواعيد الفتح والغلق للمحلات والكافيهات.