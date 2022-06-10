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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف خالية بوزارة التعليم العالي.. الشروط والأوراق المطلوبة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لشغل وظيفة مهندس بمختلف التخصصات (مدني/عمارة/كهرباء/اتصالات وإلكترونيات) (تعاقد).

نستعرض تفاصيل وضوابط وقواعد التقدم للالتحاق بهذه الوظائف على النحو التالي :

مهندس بمختلف التخصصات (مدني/عمارة/كهرباء/اتصالات والكترونيات) (تعاقد)

مهندس بمختلف التخصصات (مدني/عمارة/كهرباء/اتصالات والكترونيات) (تعاقد)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية


الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة بالإدارة العامة للشئون الهندسية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: إجادة التعامل مع الحاسب الآلي


شروط المتقدمين

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام

مستوى المؤهل:*مؤهل عال

المؤهل:*مؤهل عال-بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة مدنية

*مؤهل عال-بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة معماريه

*مؤهل عال-بكالوريوس الهندسة تخصص هندسه كهربائية

*مؤهل عال-بكالوريوس الهندسة تخصص اتصالات والإلكترونيات


المستندات المطلوبة:* الصورة الشخصية

 

*صورة الرقم القومي وجه أول سارية

*صورة الرقم القومي وجه ثاني سارية

*صورة المؤهل

*شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة)

*صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة

*صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي


بيانات الإعلان

 

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/06/09

نهاية الإعلان:2022/06/23

العدد المطلوب:5

بيانات الإتصال:*** ملاحظات هامة عند عملية التقديم:-

*** يتم رفع المستندات بالألوان بصيغة (jpg) لا يتعدي حجم الملف عن 1 ميجا .
*** اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة.
*** التقديم علي وظيفة واحدة فقط .
*** يرجي التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب .
*** للاستفسار ( محمول / 01099452340 ) خلال مواعيد العمل الرسمية.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

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