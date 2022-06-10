التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف خالية بوزارة التعليم العالي.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لشغل وظيفة مهندس بمختلف التخصصات (مدني/عمارة/كهرباء/اتصالات وإلكترونيات) (تعاقد).

نستعرض تفاصيل وضوابط وقواعد التقدم للالتحاق بهذه الوظائف على النحو التالي :

مهندس بمختلف التخصصات (مدني/عمارة/كهرباء/اتصالات والكترونيات) (تعاقد)

مهندس بمختلف التخصصات (مدني/عمارة/كهرباء/اتصالات والكترونيات) (تعاقد)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية



الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة بالإدارة العامة للشئون الهندسية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: إجادة التعامل مع الحاسب الآلي



شروط المتقدمين

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام

مستوى المؤهل:*مؤهل عال

المؤهل:*مؤهل عال-بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة مدنية

*مؤهل عال-بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة معماريه

*مؤهل عال-بكالوريوس الهندسة تخصص هندسه كهربائية

*مؤهل عال-بكالوريوس الهندسة تخصص اتصالات والإلكترونيات



المستندات المطلوبة:* الصورة الشخصية

*صورة الرقم القومي وجه أول سارية

*صورة الرقم القومي وجه ثاني سارية

*صورة المؤهل

*شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة)

*صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة

*صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي



بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/06/09

نهاية الإعلان:2022/06/23

العدد المطلوب:5

بيانات الإتصال:*** ملاحظات هامة عند عملية التقديم :-

*** يتم رفع المستندات بالألوان بصيغة (jpg) لا يتعدي حجم الملف عن 1 ميجا .

*** اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة.

*** التقديم علي وظيفة واحدة فقط .

*** يرجي التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب .

*** للاستفسار ( محمول / 01099452340 ) خلال مواعيد العمل الرسمية.

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.