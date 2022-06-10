التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف خالية بوزارة التعليم العالي.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لشغل وظيفة مهندس بمختلف التخصصات (مدني/عمارة/كهرباء/اتصالات وإلكترونيات) (تعاقد).
نستعرض تفاصيل وضوابط وقواعد التقدم للالتحاق بهذه الوظائف على النحو التالي :
مهندس بمختلف التخصصات (مدني/عمارة/كهرباء/اتصالات والكترونيات) (تعاقد)
مهندس بمختلف التخصصات (مدني/عمارة/كهرباء/اتصالات والكترونيات) (تعاقد)
بيانات الوظيفة
الجهة طالبة الإعلان: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية
الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة بالإدارة العامة للشئون الهندسية
المهارات المطلوبة
المهارات الأساسية: إجادة التعامل مع الحاسب الآلي
شروط المتقدمين
العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام
مستوى المؤهل:*مؤهل عال
المؤهل:*مؤهل عال-بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة مدنية
*مؤهل عال-بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة معماريه
*مؤهل عال-بكالوريوس الهندسة تخصص هندسه كهربائية
*مؤهل عال-بكالوريوس الهندسة تخصص اتصالات والإلكترونيات
المستندات المطلوبة:* الصورة الشخصية
*صورة الرقم القومي وجه أول سارية
*صورة الرقم القومي وجه ثاني سارية
*صورة المؤهل
*شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة)
*صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة
*صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي
بيانات الإعلان
حالة الوظيفة: وظيفة خالية
بداية الإعلان:2022/06/09
نهاية الإعلان:2022/06/23
العدد المطلوب:5
بيانات الإتصال:*** ملاحظات هامة عند عملية التقديم:-
*** يتم رفع المستندات بالألوان بصيغة (jpg) لا يتعدي حجم الملف عن 1 ميجا .
*** اجتياز الاختبارات المقررة للوظيفة.
*** التقديم علي وظيفة واحدة فقط .
*** يرجي التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب .
*** للاستفسار ( محمول / 01099452340 ) خلال مواعيد العمل الرسمية.
جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.