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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع كفاءة الساحة الأمامية لبوابة الدخول والخروج الرئيسية لمعبد الأقصر

رفع كفاءة الطرق
رفع كفاءة الطرق

 تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر تنفيذ خطة رصف وتطوير عدد من الطرق بالمدينة والتي تستهدف تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

وشملت الجولة متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الحزام الأخضر بالنجع الطويل بمنطقة حي شمال، ووضع الطبقة الإسفلتية النهائية وفقًا لمعايير الجودة ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، وكذلك مراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وكذلك رفع كفاءة الساحة الأمامية لبوابة الدخول والخروج الرئيسية لمعبد الأقصر، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية بإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات، حيث تم التأكيد على الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية القياسية.

وأفادت المهندسة إلهام محمد شيباني القائم بأعمال مديرية الطرق بالمحافظة، انه جارِ أعمال رصف شارع الحزام الاخضر بدءاً من أسفل كوبرى المطار العلوى وصولاً إلي نهاية شارع الحزام الأخضر بطول ٢.٥ كم مزدوج.

كما تجري أعمال تركيب البلدورات بشارع الحزام الأخضر والتي تشمل تركيب (٣٠٠٠) م بلدورة قابلة للزيادة بحارة واحدة وجاري إستكمال الأعمال بالحارة الأخرى، بالإضافة إلى أنه جاري تركيب حوالى (٢٠٠) بلدورة وسط أمام البوابة الرئيسية لمعبد الأقصر.

على صعيد متصل قام رئيس مدينة الأقصر، بزيارة ميدانية لمشروع محور شمال الأقصر، حيث تم عقد اجتماع ، لمتابعة الأعمال الجارية والمعاينة على الطبيعة وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ ذلك المشروع القومي.

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الأقصر الطرق رصف السيولة المرورية رفع كفاءة

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