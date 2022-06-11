محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الحر

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة إرتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد الأيام القادمة، وذلك بكافة القطاعات بالمحافظة وخاصة الوحدات المحلية والمستشفيات.

ووجه المحافظ بتشكيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز على مدار الساعة، لتلقي البلاغات والطوارئ والتعامل الفوري معها، والجاهزية التامة بأقسام الطوارئ والإستقبال بالمستشفيات.

اقرا ايضا:

ويهيب محافظ الوادي الجديد، بالمواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فترة الظهيرة، وتخفيف أحمال الكهرباء وعدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس وإخلاء السيارات من المواد الغازية والعطرية حرصًا على سلامة الجميع.