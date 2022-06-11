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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالزيوت والافوكادو.. وصفات علاج الشعر الجاف والمتقصف للأطفال

علاج الشعر الجاف
علاج الشعر الجاف والمتقصف للأطفال

تحتار اغلب الأمهات فى مشاكل الشعر مع الأطفال، وكيف يمكن علاج شعر الأطفال الخفيف والهايش وما هو افضل زيت لشعر الأطفال الجاف سوف نتحدث في هذه المقالة عن علاج شعر الأطفال.

 

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علاج الشعر الجاف والمتقصف للأطفال


من الأمور الهامة التي يجب عليك عدم القيام بها عندما يعاني طفلك من الشعر الجاف والضعيف هي عدم غسل الشعر يوميا. لأن غسيل الشعر اليومي يؤدي الى إزالة مادة الزهم وهي مادة تفرز بشكل طبيعي وتجعل الشعر دهنيا. لذا ينصح بغسل الشعر مرتين على الأكثر في الأسبوع فقط. واذا ارادت الام غسل شعر الطفل يوميا يجب استخدام شامبو مخصص للشعر الجاف.
 

 أفضل طرق علاج الشعر الجاف والمتقصف للأطفال :


يمكن علاج الشعر الجاف والمتقصف للأطفال طبيعيا عن طريق ماسكات الشعر الطبيعية:

علاج شعر الأطفال الجاف عن طريق قناع الافوكادو:


تعتبر ثمرة الافوكادو من الثمار المغذية والمرطبة لفروة الرأس لذا تعتبر خيار مميز لعلاج جفاف الشعر عند الأطفال.

مكونات قناع الافوكادو:

ثمرة واحدة من الافوكادو.
ملعقة من زيت جنين القمح.


طريقة استخدام  قناع الافوكادو:
تهرس ثمرة الافوكادو في وعاء.
تضاف ملعقة زيت جنين القمح الى مهروس ثمرة الافوكادو.
وضع الخليط على شعر الطفل 35 -40 دقيقة.
غسيل الشعر بالماء الفاتر.


علاج شعر الأطفال الجاف عن طريق استخدام الزيوت:


يمكن علاج شعر الأطفال الجاف عن طريق عدد من الزيوت المغذية للشعر الجاف وهي:

زيت الزيتون.
زيت المشمش.
زيت اللوز.


طريقة استخدام الزيوت

يتم وضع أحد الزيوت الطبيعية المذكورة  أعلاه على شعر الطفل.
يتم تدليك فروة الرأس بواسطة الزيت.
يتم التدليك بنعومة وتجنب القسوة في التدليك.
غسيل الشعر بالماء الفاتر.

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