قرد يثير رعب أهالي الشيخ زايد على السوشيال ميديا

تداول رواد السوشيال ميديا صورة لقرد ضال في شوارع الشيخ زايد مما أثار رعب سكان الشيخ زايد و تساؤلاتهم عن حقيقة تلك الصور المتداولة.

كما أثارت الصورة ، حالة من القلق لدى أهالي الشيخ زايد عبر صفحات السوشيال ميديا.

و علي الجانب الاخر يأمل العلماء في الصين أن تكشف صورة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لـ دماغ القرد عن أسرار الدماغ البشري وتساعدهم على تطوير علاجات لـ مرض باركنسون.

يعتقد الخبراء أن الصورة عالية الدقة التي تغطي كل خلية عصبية وألياف في دماغ الحيوان يمكن أن تساعد في الإجابة عن أسئلة حول كيفية عمل نظيرتها البشرية وكيف تسير الأمور بشكل خاطئ.

على الرغم من أن دماغ القرد أصغر حجمًا ، إلا أنه من بين الأقرب إلى ما يعادله من حيث التعقيد البنيوي والوظيفة المعرفية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تمكن فريق من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين من الحصول على صورة دماغية كاملة بدقة 1 ميكرون والتي توفر مستوى غير مسبوق من التفاصيل لخلايا الدماغ التي يبلغ حجمها عادة حوالي 100 ميكرون، لكن صورة دماغ هذا القرد هائلة ، لذا كان على الباحثين استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليله.

قضى الفريق خمس سنوات في تطوير تقنية التصوير في أحد المعامل في مدينة شينزين حتى تمكنوا من التقاط صورة لدماغ قرد في أقل من أربعة أيام ، بسرعة كانت تعتبر في السابق مستحيلة لأن تعقيد الكاميرا يعني أنه حتى دماغ الفأر يمكنه يستغرق أيام.

دماغ القرد أكبر 200 مرة من دماغ الفأر، ولإثبات أن العملية كانت فعالة وموثوقة ، قام الفريق الصيني برسم أدمغة ثلاثة ذكور قرود تبلغ من العمر 10 سنوات.