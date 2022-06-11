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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بجنيف.. وزراء التجارة الأفارقة يدعمون المقترح المصرى بتحديات الأمن الغذائي

صدى البلد

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن اجتماع وزراء التجارة الأفارقة والمنعقد بمدينة جنيف السويسرية قد اختتم فعالياته باعتماد الإعلان الوزارى الصادر عن المجموعة الأفريقية بمنظمة التجارة العالمية والذى يتضمن دعم وتبنى المقترح المصرى الخاص بمساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً على مواجهة تحديات الأمن الغذائي، والتوصية برفعه إلى المؤتمر الوزارى الثانى عشر والذى ستنطلق فعالياته غداً. 

وقالت الوزيرة إن المقترح المصرى والذى أعده المكتب التجارى المصرى بجنيف بالتنسيق مع البعثة الدائمة  وقطاع الاتفاقيات التجارية بالقاهرة يركز على محورين أساسيين ، الاول تفعيل قرار مراكش الخاص بالآثار السلبية لعملية إصلاح التجارة فى السلع الزراعية على الدول النامية المستورد الصافى للغذاء من خلال تبنى برنامج عمل فى لجنة الزراعة بالمنظمة يهدف إلى غنشاء آلية تمويل تعوض فارق ارتفاع الأسعار العالمية ، مع الاحتفاظ بحقوق الدول النامية وعدم خفض محاور الدعم المحلى الخاص بالتنمية.

واشارت جامع الى ان المحور الثانى يتضمن إطلاق حدود الدعم المحلى المتاح للدول النامية وذلك فى إطار دعم توجه الدولة المصرية نحو زيادة معدلات الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح .

هذا وقد تضمن الإعلان الوزارى الصادر عن المجموعة الأفريقية التأكيد على البعد التنموى فى القضايا المطروحة على المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية ، وترسيخ دور المنظمة فى دعم التنمية الاقتصادية الشاملة والتحديث الصناعى بدول القارة السمراء ، مع ايلاء ملف الأمن الغذائى والتصدى للجوائح المستقبلية أهمية خاصة.

الصناعة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ارتفاع الأسعار القمح التجارة العالمية السلع الاستراتيجية التنمية الاقتصادية

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