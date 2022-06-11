دنيا سمير غانم تظهر مع والدتها الراحلة دلال عبد العزيز في عيد الأضحى المقبل.. تفاصيل

يشهد فيلم تسليم أهالي الظهور الأول للنجمة دنيا سمير غانم برفقة والدتها الراحلة دلال عبد العزيز حيث سيعرض الفيلم في عيد الأضحى المقبل.

ويعد هذا الفيلم هو الأخير للفنانة دلال عبد العزيز في السينما حيث انتهت من تصويره قبل وفاتها .

انتهاء بوسترات الفيلم:



انتهت الشركة المنتجة لفيلم "تسليم أهالي" بطولة النجمة دنيا سمير غانم وهشام ماجد من كافة التحضيرات النهائية للفيلم، وذلك استعدادا لطرحه في عيد الأضحى المقبل على أن يتم عرض الفيلم يوم 6 يوليو قبل عيد الأضحى بـ3 أيام وسيتم طرح المواد الدعائية الخاصة بالفيلم خلال يومين.

تدور أحداث فيلم تسليم أهالي في إطار من الكوميديا، حيث يحكي الفيلم قصة حياة زوجين غير مستقرة، ولكن سرعان ما تنقلب حياة الزوجين رأسًا على عقب، حيث تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان، وبعد ذلك يضطر الهروب من زوجته السابقة.

يضم فيلم تسليم أهالي العديد من الفنانين، منهم: دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

وتعود دنيا سمير غانم الجمهور بفيلم تسليم أهالي، بعد غيابها لأكثر من عامين، وذلك لتأجيل طرح مسلسل عالم موازي أكثر من مرة، فكان من المقرر طرحه في موسم دراما رمضان 2020، ولكن تم تأجيله بسبب إصابة الكثير من صناعه بكورونا، أثناء الموجة الأولى من انتشار الفيروس.

فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة.