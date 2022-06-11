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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية: نقص المعروض وراء الزيادة في أسعار السيارات

سيارة
سيارة

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إنه يطالب بترك سوق السيارات لـ العرض و الطلب، موضحًا أن قطاع السيارات يعانى من مشكلات كثيرة، تبدأ بعدم وجود المعروض، وارتفاع السعر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه لا يوجد ما يسمي الاوفر برايس، بالسوق المصري، ولكن الزيادة فى السعر تكون بسبب نقص معروض.

ولفت إلى أنه فى نهاية عام 2021 كانت هناك كميات كبيرة من السيارات موجودة فى مصر، وتحديدًا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية انخفضت أسعار السيارات بنسبة تتراوح من 20 لـ 30 ألف، ولكن بعد الأزمة ارتفعت الأسعار.

وأشار إلى أنه فى شهر 3 الماضي بدأت مشكلات التوريد،  فـ الوكلاء بدأت ترسل لـ الموزعين بأنه لا يوجد سيارات فى الفترة المقبلة، وأن من يطلب 2000 سيارة أصبح يحصل على 200 فقط.

 

شعبة السيارات السيارات الغرف التجارية قطاع السيارات

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